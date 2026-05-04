El Ayuntamiento de Almassora anuncia la celebración del primer Pregón inclusivo de las fiestas de Santa Quitèria

El Ayuntamiento de Almassora celebrará este sábado 9 de mayo el primer Pregón inclusivo de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria, incorporando medidas específicas para asegurar que todas las personas puedan disfrutar del acto en igualdad de condiciones.

La principal novedad será la habilitación de una zona sensorialmente amigable situada al inicio del recorrido, entre las calles Boqueras y Dos de Mayo. Este espacio estará especialmente diseñado para personas con hipersensibilidad sensorial, trastornos del espectro autista u otras necesidades específicas, ofreciendo un entorno tranquilo y controlado.

Entre las medidas previstas, se eliminarán estímulos que puedan generar incomodidad, como la música estridente, los efectos sonoros o las luces intensas. Tampoco se lanzarán confeti ni caramelos, y las interacciones con los participantes serán respetuosas, evitando acercamientos bruscos. Además, se controlará el aforo para evitar aglomeraciones y garantizar una experiencia más cómoda.

El dispositivo contará también con la presencia de voluntariado de la Junta Local de Fiestas, que acompañará a las familias y velará por el buen desarrollo del espacio adaptado.

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A pesar de estas novedades, el Pregón mantendrá su carácter tradicional, con la participación de entidades locales, asociaciones, centros educativos y colectivos culturales, que recorrerán el itinerario habitual por la avenida José Ortiz y las calles del casco urbano.