El Ayuntamiento de Almassora amplía hasta final de año el servicio de renovación y expedición del DNI en el municipio

El Ayuntamiento de Almassora continuará ofreciendo durante todo el año el servicio de expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) gracias a nuevas fechas habilitadas en colaboración con la Policía Nacional. La medida busca responder a la elevada demanda existente y facilitar estos trámites a los vecinos, especialmente a las personas mayores y a quienes tienen dificultades de desplazamiento.

La unidad móvil Vidoc volverá a instalarse en la plaza Pere Cornell, frente al Ayuntamiento, donde los ciudadanos podrán realizar diferentes gestiones relacionadas con el DNI y el pasaporte.

Las próximas fechas previstas para la prestación del servicio serán el 17 de junio, 15 de julio, 19 de agosto, 16 de septiembre, 21 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre.

Entre las gestiones disponibles se encuentran la renovación del DNI y del pasaporte, primeras inscripciones, cambios de domicilio y duplicados por pérdida o robo.