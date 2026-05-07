Almassora finaliza la transformación del entorno de Santa Quitèria con un nuevo albergue y plaza mirador

El Ayuntamiento de Almassora ha completado la actuación de adecuación del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) del puente de Santa Quitèria con la recepción positiva de las obras, culminando así un importante proyecto de recuperación patrimonial, paisajística y turística financiado con fondos europeos.

La actuación se enmarca dentro del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico del Ministerio de Industria y Turismo, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

La actuación ha incluido la rehabilitación integral del albergue municipal y del bar ubicado en este espacio, así como mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y digitalización de las instalaciones. Además, se ha reacondicionado la plaza-mirador con la instalación de varias pérgolas fotovoltaicas y nuevos aseos, además de actuar sobre el entorno paisajístico junto al río Millars, transformando por completo este espacio natural.

La empresa Vialobra ha sido la encargada de ejecutar los trabajos por un importe de 2.450.862,40 euros.

El consistorio continúa trabajando en la futura gestión del albergue municipal mediante una comisión técnica encargada de definir el modelo de funcionamiento de estas instalaciones, garantizando un uso responsable, sostenible y vinculado al valor ambiental y patrimonial del enclave.