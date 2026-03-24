La Agrupación de Protección Civil de Moncofa ya cuenta con nueva sede.

La nueva sede se ubica en una propiedad municipal que ha sido acondicionada para albergar este servicio. El espacio cuenta además con un mural de la artista local Gabriela Alemany, que pone en valor las tradiciones y la identidad de Moncofa, integrando así el carácter funcional del edificio con la dimensión cultural del municipio.

Desde la Agrupación de Protección Civil se ha agradecido la cesión y adecuación de estas instalaciones, que permitirán mejorar la coordinación, la formación y la respuesta ante emergencias, así como el desarrollo de sus actividades preventivas.

En el acto de inauguración también se reconoció la colaboración de otras instituciones y entidades, como el Ayuntamiento de Xilxes, asociaciones y agrupaciones de voluntarios de otros municipios, así como el apoyo del servicio Punt Labora en el proceso de reforma y adecuación del inmueble.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Asimismo, durante la jornada se realizó un reconocimiento a la trayectoria y dedicación de Francisco Canós, figura destacada dentro de la agrupación, poniendo en valor su compromiso y su contribución al desarrollo y consolidación de Protección Civil en el municipio. Igualmente, se ha puesto en valor el papel de las familias de los voluntarios.