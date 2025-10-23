ALMASSORA

Vuelve el Mercat de la Taronja de Almassora con productos recién recolectados del campo

El mercado abrirá sus puertas el próximo domingo 26 de octubre en la plaza Pere Cornell de 09.00 a 14.00 horas.

ondacero.es

Almassora |

Naranjas
Naranjas | Onda Cero

El concejal de Agricultura, José Claramonte, y la directora de la Cooperativa Agrícola San José, Carmina Jorques, han animado a los almassorins a acudir a esta cita que se celebrará con carácter semanal todos los domingos, ofreciendo naranjas de calidad, producidas aquí y recién recogidas del árbol, a precios razonables.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Almassora sigue apostando por el producto de proximidad, por el sabor auténtico y por el valor del trabajo en el campo, además de seguir apoyando a los productores locales, facilitando espacios de venta directa y fomentado el consumo de cítricos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer