Vuelve el Mercat de la Taronja de Almassora con productos recién recolectados del campo

El concejal de Agricultura, José Claramonte, y la directora de la Cooperativa Agrícola San José, Carmina Jorques, han animado a los almassorins a acudir a esta cita que se celebrará con carácter semanal todos los domingos, ofreciendo naranjas de calidad, producidas aquí y recién recogidas del árbol, a precios razonables.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Almassora sigue apostando por el producto de proximidad, por el sabor auténtico y por el valor del trabajo en el campo, además de seguir apoyando a los productores locales, facilitando espacios de venta directa y fomentado el consumo de cítricos.