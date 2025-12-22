Vila-real aprueba este martes la nueva ordenanza de la tasa de residuos con bonificaciones de hasta el 40% del recibo

El equipo de gobierno de Vila-real llevará a un Pleno extraordinario, convocado para el próximo martes 23, la modificación de la ordenanza de la tasa de residuos, que incorpora nuevas bonificaciones con el objetivo de hacerla más justa y adaptada a la realidad de la ciudadanía después de su primer año de aplicación.

La ordenanza renovada incluye dos bonificaciones destacadas, una rebaja del 40% para las viviendas vacías y una reducción del 30% para aquellas viviendas con una única persona empadronada que se acogen a la Inspección Técnica de Residuos (ITR). Según la concejala de Servicios Públicos, María Fajardo, más del 40% de los hogares de Vila-real paga la tarifa mínima (118,39 euros), y se mantiene una reducción del 95% para las personas con informe favorable de Servicios Sociales.

El texto recoge bonificaciones que ya se anunciaron y que entrarán en vigor en 2026. Una reducción general y acumulable del 2% para los recibos domiciliados. En el ámbito doméstico, se establece una bonificación del 20% para las viviendas adheridas en el programa de ITR, otro 20% para los inmuebles situados en suelo rústico y una reducción del 30% para los inmuebles en suelo urbano no desarrollado y en zonas urbanizables no programadas.

Para la actividad comercial, la nueva ordenanza incluirá bonificaciones del 20% para las empresas que se adhieran al servicio de recogida de biorresiduos para grandes productores y el sector HORECA, así como otro 20% para aquellos establecimientos que participan en el servicio lleva a puerta del cartón comercial.

Otra de las novedades es la modificación del plazo de validez de la Auditoría de Generación de Residuos, que pasará de uno a tres años, con el objetivo de facilitar los trámites a empresas y establecimientos.

El objetivo final de la nueva ordenanza es incentivar el buen reciclaje y premiar aquellas personas y actividades que generan menos residuos, a la vez que se hace frente al incremento de los costes de gestión derivados de los impuestos sobre vertederos y emisiones de gases de efecto invernadero.

Los costes de la gestión de residuos sigue creciendo en Vila-real, el consistorio ha pasado de pagar 3,75 millones de euros el 2019 a 5,55 millones este año.