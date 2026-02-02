El pleno del Ayuntamiento de Nules decide cambiar el nombre de algunas calles y del edificio de la Música

El acuerdo supone que la actual Calle Beltrán Bigorra pasará a denominarse Calle Fernando Romero Subirón, dedicando esta vía pública al que fuera Rector de la Universitat Jaume I de Castelló. Así mismo una parte de la Calle Virgen de los Dolores, en concreto la zona donde se encuentra el Teatro Alcázar, pasará a ser la Plaza Rosita Amores, con la que se quiere reconocer la trayectoria profesional de esta artista, hija de Nules.

El edificio municipal cedido por el Ayuntamiento de Nules a la Asociación Artística Nulense conocido como el Edificio de la Música se llamará a partir de ahora 'Mestre Pedro Tel' en recuerdo al director, músico y compositor nulense autor de diferentes himnos y pasodobles que tienen como protagonistas a Nules y a otras poblaciones de la provincia de Castellón.

También en Mascarell se han aprobado cambios, así un tramo de la Calle San Miguel, justo delante de la Iglesia, se denominará plazoleta Mosén Manuel Blasco, en reconocimiento a su labor realizada en Mascarell a lo largo de los años que estuvo al frente de la Parroquia.

En unos días se notificará esta decisión a las administraciones públicas interesadas, a las entidades, empresas y organismos que puedan resultar afectados, así como a las personas titulares de propiedades y personas censada en los viales Virgen de los Dolores y Beltrán Bigorra. Del mismo modo que, también se notificará a Fernando Romero Subirón y a Rosita Amores, y a los familiares de Pedro Tel y de Mosén Manuel Blasco.