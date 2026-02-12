Peñíscola vende su proyecto turístico ante más de 700 agentes de viajes de la Península en seis workshop

Peñíscola participa estas próximas semanas en distintos encuentros por toda la península ibérica para promocionar sus atractivos turísticos ante más de 700 agentes de viajes. Concretamente, el área de turismo en el consistorio, prepara su participación en seis workshop que se celebrarán en Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Lisboa y Oporto.

Todos ellos tendrán lugar entre los días 12 de febrero y el 16 de abril, "una forma de promoción más que sumamos a las habitualmente programadas a las ferias turísticas y salones de vacaciones a los que asistimos tanto dentro como fuera de nuestro país" ha explicado el edil del área de Turismo, Ramón Simó.

Desde la concejalía se ha confirmado, de este modo, la asistencia a un total de ocho ferias nacionales e internacionales, un año más. A todo ello, se sumará también en esta anualidad, una acción promocional especial en el sur de Francia, donde el destino llevará toda su oferta antes de la llegada de la Semana Santa.