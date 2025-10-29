Nules incluye como novedad “Halloween al mercat” organizado por el alumnado del programa T´Avalem

La edición del Pasaje del Terror de este año llega con una ambientación inspirada en la mítica saga cinematográfica SAW, ofreciendo una experiencia más intensa e inmersiva que nunca. Los participantes tendrán que adentrarse en un laberinto de escenarios inquietantes, pruebas psicológicas y enigmas, donde nada es lo que parece y cada decisión puede tener consecuencias inesperadas.
Por la alta demanda de participantes en la actividad, este año el Ayuntamiento ha ampliado grupos, así como los horarios y la introducción de una temática cinematográfica totalmente nueva. La actividad combina escenografía, iluminación, efectos sonoros y interpretaciones teatrales para conseguir una inmersión completa dentro del universo del terror.
Como novedad este año los más pequeños también podrá disfrutar de actividades para ellos como “Halloween al mercat”, un acto que ha organizado el alumnado y personal docente del Certificado de Comercio del programa T’Avalem junto con la Concejalía de Infancia. Los niños y niñas podrán participar en la ruta “Truco o trato”. Esta actividad consiste en visitar los comercios locales adheridos para conseguir el sello de un pasaporte y golosinas.
Al finalizar la ruta, los niños y niñas participantes podrán completar su pasaporte en el mercado, donde podrán seguir disfrutando de las diferentes actividades que tendrán lugar en horario de 17:30 a 20:00 horas.