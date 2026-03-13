El Hospital Vithas Castellón impulsa el Proyecto TEA para mejorar la atención a pacientes con autismo

El Hospital Vithas Castellón ha puesto en marcha el Proyecto TEA, una iniciativa orientada a ofrecer una atención más humana, accesible y adaptada a los pacientes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a sus familiares. Entre las principales acciones destaca la incorporación de pictogramas en puntos estratégicos del centro sanitario, como consultas, salas de espera y áreas de atención, que permiten a los pacientes comprender de forma visual los distintos espacios y procedimientos médicos.

El proyecto nace con el objetivo de ofrecer una atención diferenciada, humanizada y sensible hacia pacientes que requieren un trato especial. Uno de los principales retos, señala, es reducir la ansiedad que pueden experimentar tanto los pacientes como sus familias durante la atención hospitalaria, algo que considera clave para mejorar su experiencia y favorecer la adherencia a los procedimientos médicos.

Los pictogramas utilizados proceden de ARASAAC, un referente internacional en sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Estas herramientas visuales facilitan la comprensión del entorno hospitalario y de las pruebas o intervenciones que se van a realizar, lo que contribuye a que la experiencia sanitaria resulte más tranquila y segura.

La implantación de los pictogramas en el hospital se ha realizado de forma planificada, señalizando espacios estratégicos con la colaboración del departamento de Comunicación y Marketing del centro. El objetivo es mejorar la orientación y la comunicación en el entorno sanitario, reduciendo el estrés que muchas personas con TEA pueden experimentar en estos contextos.

La iniciativa responde a una necesidad concreta, ya que los hospitales suelen ser entornos poco adaptados a las necesidades sensoriales y cognitivas de estos pacientes. Gracias a la comunicación visual y a la accesibilidad cognitiva que proporcionan los pictogramas, se facilita la interacción, la autonomía y la comprensión de los procesos asistenciales.

El proyecto adopta además una visión integral de la atención hospitalaria, contemplando tres momentos clave: antes, durante y después de la asistencia. Entre las acciones previstas se encuentra el uso de dispositivos electrónicos como tablets para reforzar la comunicación visual mediante pictogramas, así como la formación específica del personal administrativo y sanitario en el manejo de pacientes con TEA, el uso de sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa y la accesibilidad cognitiva.