Burriana refuerza la seguridad hídrica tras renovar más de un tercio de la red de abastecimiento.

El Ayuntamiento de Burriana, en colaboración con Facsa, ha logrado transformar y modernizar sus infraestructuras hidráulicas para garantizar un servicio de máxima calidad a la ciudadanía. Gracias a una estrategia de inversión sostenida, el municipio ha conseguido renovar 64,8 kilómetros de tuberías desde el año 2004, lo que supone haber actualizado ya el 35% de la red de abastecimiento local con materiales de última generación.

Esta transformación integral ha sido posible gracias al estrecho trabajo técnico con Facsa, empresa gestora del servicio. La especialización de la mercantil ha resultado determinante para ejecutar una inversión superior a los 10 millones de euros, aportando las soluciones de ingeniería y la tecnología necesarias para convertir una red antigua en un sistema de alto rendimiento. La capacidad operativa de la compañía ha permitido que Burriana sea hoy una ciudad más resiliente y preparada frente a retos como la sequía o el incremento de la demanda hídrica.

El éxito de esta gestión compartida entre el consistorio y Facsa se traduce en datos históricos: entre 2005 y 2025, el municipio ha logrado reducir un 75% el número de averías y un 76% las pérdidas de agua. Además, la presión de suministro ha crecido un 155%, mejorando la estabilidad del servicio para los vecinos. Estos indicadores demuestran que el mantenimiento preventivo y la tecnología de monitorización aplicados por Facsa son fundamentales para la eficiencia del sistema.

El Ayuntamiento de Burriana y Facsa ya planifican nuevas fases de actuación para culminar la modernización de la red, apostando por la digitalización y la sostenibilidad como pilares para seguir mejorando la calidad de vida en Burriana.