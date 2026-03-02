Burriana licita los servicios de temporada en las playas de El Arenal y la Malvarrosa para el verano

El Ayuntamiento de Burriana ha anunciado la apertura del procedimiento de licitación para la explotación de los servicios de temporada en las playas de "El Arenal-La Malvarrosa" de cara a la temporada estival de 2026. Esta iniciativa tiene como objeto regular la adjudicación de licencias para dotar de servicios de calidad a la costa de Burriana durante los meses de verano.

La licitación se divide en 15 lotes diferenciados, permitiendo una oferta variada que incluye beach clubs, restaurantes, dos puestos de bebidas, una churrería, servicios de alquiler de patines y tumbonas, ferias infantiles, un quiosco y un área para actividades náuticas con motos acuáticas. El tipo de licitación mínimo varía según el lote, partiendo desde los 800 euros para servicios de tumbonas hasta los 4.000 euros para los servicios de temporada de mayor envergadura.

El contrato tendrá una duración inicial de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro. Si bien el periodo de funcionamiento obligatorio abarca del 1 de mayo al 31 de agosto, se contempla la posibilidad de extender la actividad desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre.

Esta medida promovida por el ejecutivo municipal busca fomentar la desestacionalización del turismo y ampliar la prestación de servicios durante más meses al año. Los interesados podrán consultar toda la documentación en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Cabe destacar, que en la nueva licitación se tendrá en cuenta entre los criterios más valorados, la calidad de los proyectos, especialmente en lo relativo al diseño, la estética y el uso de materiales naturales, elementos necesarios para garantizar una propuesta respetuosa con el entorno, alineada con la sostenibilidad y que permita seguir mejorando el atractivo visual del litoral de Burriana.