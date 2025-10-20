Inician el proceso de licitación para la explotación del quiosco del Camí d'Onda tras permanecer dos años cerrado

El quiosco se entregará en las condiciones en las que se encuentra actualmente, donde en apenas dos años ha recibido varias inversiones como la impermeabilización de la cubierta, la reparación de muros y techos del sótano, y la aplicación de barniz en elementos de madera.

Entre otras mejoras, la renovación completa del mostrador del quiosco y la mejora de la carpintería metálica del establecimiento. Cabe mencionar que estas actuaciones se suman a la instalación de nuevos aseos modernos y accesibles, que han sustituido a los antiguos baños portátiles. Con la finalización de las obras el Ayuntamiento de Burriana está trabajando en devolver la actividad a este entorno emblemático, reactivando su valor como punto de encuentro ciudadano y enclave cultural a través de dicha licitación.

La concesión incluye el propio quiosco, un módulo prefabricado de aseos separado por sexo (siendo uno de ellos accesible) y la terraza. El quiosco es un edificio de planta hexagonal con estructura de acero, compuesto por una planta baja donde se ubica la zona de atención al público y una planta sótano que se puede utilizar como almacén.

La empresa concesionaria deberá encargarse del equipamiento del quiosco, así como de las labores de limpieza y puesta a punto para el ejercicio de la actividad económica. Las actividades permitidas se centran en el servicio de cafetería con venta de bebidas para ser consumidas tanto en barra como en mesas, con posibilidad de servir comidas si su consumo se realiza en las mismas condiciones que las bebidas.

El horario deberá contemplar, de manera obligatoria, una franja de apertura por la mañana y otra por la tarde, con una duración mínima de cuatro horas cada una. Respecto a la terraza, la dotación máxima será de 22 mesas y 88 sillas y el diseño deberá seguir preferentemente un estilo modernista, que armonice con el entorno urbano.