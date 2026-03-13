Burriana inaugura el Mesón del Vino y la Tapa como epicentro gastronómico de las Fallas en la plaza José Iturbi

El Ayuntamiento de Burriana ha realizado la visita oficial para inaugurar el Mesón del Vino y la Tapa, ubicado en la plaza de José Iturbi, que abre sus puertas como uno de los principales atractivos gastronómicos de las fiestas de San José. Este recinto permanecerá operativo hasta el próximo miércoles 19 de marzo, coincidiendo con la 'cremà', ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio de donde disfrutar de la mejor gastronomía local.

Con el paso de los años, el Mesón se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible y una cita ineludible en el calendario de las Fallas de Burriana. Su oferta culinaria, que combina tapas tradicionales y una cuidada selección de vinos, atrae cada jornada a cientos de personas que buscan compartir momentos de descanso entre los distintos actos y las visitas a los monumentos falleros que en breve comenzarán a llenar las calles de la ciudad.

A la inauguración oficial han asistido el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, la concejal de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen y la edil de Servicios Sociales, Isabel Monfort. La comitiva ha contado con la presencia destacada de las Reinas Falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, acompañadas por sus Cortes de Honor y diversos miembros de la corporación municipal, quienes han recorrido las instalaciones para dar el pistoletazo de salida a la actividad de este espacio tan emblemático.