Burriana informará a los propietarios de Sant Gregori de los detalles de liquidación y la nueva adjudicación para finalizar el proyecto

El Ayuntamiento de Burriana ha convocado a una nueva reunión a los propietarios de Sant Gregori con el objetivo de seguir ofreciendo la mayor transparencia e información a los interesados sobre las últimas novedades de un proyecto que abarca 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de la costa.

Entre las novedades destacan los detalles de la liquidación y la nueva adjudicación para finalizar el proyecto. En lo que se refiere a la aprobación de la liquidación definitiva del contrato de despliegue y ejecución del Programa de Actuación Integrada ‘Sant Gregori’ de suelo urbanizable turístico-residencial del Plan General de Burriana ya se ha formalizado con el agente urbanizador Urbanización Golf Sant Gregori, SAU.

Esta decisión se enmarca en la estrategia municipal para asumir la gestión directa de la programación delsector SUR-T.1. Con esta finalidad, el consistorio ha iniciado la tramitación del expediente para la adjudicación de un nuevo contrato de servicios. Este contrato se centrará en la elaboración, gestión, seguimiento y asesoramiento municipal en la tramitación de todos los documentos necesarios para que el Ayuntamiento pueda ejecutar la programación del sector de forma directa.

Durante la reunión se abordarán aquellas dudas y cuestiones de carácter general relacionadas con el sector ‘Sant Gregori’ que se hayan planteado previamente. Por ello, desde el consistorio se invita a los interesados a remitir sus consultas al correo electrónico alcaldia@burriana.es antes del 6 de octubre de 2025, siendo imprescindible que señalen como asunto en el correo la referencia: “Reunión informativa 07/10/25”.