Almassora encara la recta final del nuevo IES Álvaro Falomir con una inversión de casi 14 millones de euros

Las obras del nuevo IES Álvaro Falomir avanzan en su segunda fase y permitirán que el instituto quede completamente finalizado en el último trimestre del año. Se trata de la mayor inversión pública realizada en la localidad, con un presupuesto de casi 14 millones de euros.

Tras la puesta en funcionamiento el pasado año del nuevo edificio principal, que cuenta con 24 aulas de ESO, biblioteca, talleres, laboratorios y gimnasio, el proyecto afronta ahora su fase definitiva. En estos momentos, los trabajos se centran en la reconstrucción integral del antiguo edificio, respetando las pautas compositivas originales del inmueble protegido.

Una pasarela conectará ambas infraestructuras, configurando un complejo moderno, accesible y adaptado a las necesidades educativas actuales. El nuevo edificio en ejecución albergará ocho aulas de Bachillerato, dos ciclos formativos con cuatro unidades, cafetería, zona administrativa y salas de reuniones, completando así una infraestructura que aspira a convertirse en referente educativo en la provincia, plenamente adaptada a las exigencias del siglo XXI.