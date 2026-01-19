El Ayuntamiento de l’Alcora impulsa bonificaciones en la tasa de basuras para 2026

El Ayuntamiento de l’Alcora aplicará este año un conjunto de bonificaciones y tarifas reducidas en la tasa de residuos, medidas que son fruto del trabajo de escucha y diálogo del equipo de gobierno con la ciudadanía y buscan combinar sostenibilidad ambiental, equidad social y responsabilidad económica.

La tarifa general para viviendas en suelo urbano se sitúa en 152,69 euros, mientras que en el caso de las viviendas situadas en suelo no urbano, conocidas como masets, la cuota será de 91,61 euros, lo que supone una reducción cercana al 40 % respecto a la tasa general. En este caso, la tarifa reducida se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Además, el Ayuntamiento ha establecido distintas bonificaciones y tarifas reducidas a las que se puede optar previa solicitud, siempre que se cumplan los requisitos establecidos que, entre ellas destaca la adhesión al Programa de Inspección Técnica de Reciclaje, dirigido a los hogares que separan correctamente los residuos y participan activamente en el sistema municipal de reciclaje. Esta bonificación implica una reducción aproximada del 20 %, dejando la tasa en 122,15 euros.

En el caso de viviendas con una sola persona empadronada y adherida al programa de reciclaje, la reducción es mayor, cercana al 30 %, situando la cuota en 106,88 euros, en reconocimiento a la menor generación de residuos.

También se contemplan tarifas reducidas de 99,25 euros, lo que supone una reducción aproximada del 35 % respecto a la tasa general, para las viviendas de segunda residencia, las viviendas desocupadas sin consumo de agua y los locales comerciales o industriales sin uso, así como las plantas bajas sin actividad, ajustando la cuota al uso real del servicio y a la menor generación de residuos.

El consistorio aplicará una bonificación social para personas y unidades familiares con bajos ingresos, que puede alcanzar hasta el 95 % de reducción de la tasa, reforzando el compromiso municipal con la protección de las personas y familias más vulnerables.

Las bonificaciones y tarifas reducidas, excepto la correspondiente a las viviendas en suelo no urbano (masets), deberán solicitarse durante el primer trimestre del año y hasta el 31 de marzo, bien de forma presencial en el Ayuntamiento de l’Alcora o a través de la sede electrónica municipal.