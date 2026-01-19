BURRIANA

Burriana prepara una nueva edición de la “Volta a peu a les Ermites” para el 25 de enero

Las personas interesadas en participar en la emblemática ruta podrán apuntarse del día 19 al 24 de enero de 17:00 a 21:00 horas en el Casal de la Falla Don Bosco o a través del correo electrónico info@falladonbosco.es

El casal fallero de Don Bosco ha tenido lugar la presentación del evento. | Ayuntamiento de Burriana

El Ayuntamiento de Burriana y la falla Don Bosco han presentado la XXVI edición de la “Volta a peu a les Ermites de Burriana”. La vuelta, enmarcada dentro de la festividad de “Sant Blai” y declarada itinerario de interés turístico local de la Comunitat Valenciana, dará inicio el próximo domingo 25 de enero a las 08:30 horas desde la Falla Don Bosco.

Esta iniciativa cultural y deportiva se ha convertido en un evento imprescindible que, año tras año, congrega a un gran número de personas. Su creciente popularidad la ha consolidado como un clásico marcado en la agenda de vecinos y visitantes que esperan con entusiasmo cada nueva edición de dicha ruta.

Para participar en este evento es imprescindible la inscripción previa. Aquellas personas interesadas podrán apuntarse del día 19 al 23 de enero, de 17:00 a 21:00 horas, en el Casal de la Falla Don Bosco, ubicado en el Passeig Sant Joan Bosco, 8, o a través del correo electrónico info@falladonbosco.es.

