El Auditori Juan Varea de Burriana acoge la muestra de folklore valenciano del CMA para dar inicio a las Fallas

El Centre Municipal de les Arts de Burriana dio la bienvenida a las Fallas 2026 con la celebración de una nueva edición de “Planta’t un ball”, actividad en la que han participado el alumnado de Balls Tradicionals Valencians y el alumnado de dolçaina y tabal.

La celebración comenzó con un pasacalle por las inmediaciones del centro artístico. La comitiva ha recorrido las calles principales del municipio llenando cada rincón de los sonidos más tradicionales. Una vez finalizado el desfile, el Auditori Juan Varea ha sido el escenario para que el alumnado pusiera en escena bailes y sonidos representativos de la cultura valenciana.

Con todo, en el pasacalle, los dolçainers i tabaleters han interpretado temas populares, y para completar, el público ha podido disfrutar de una tarde amena en la que el alumnado de danza y música tradicional valenciana han actuado de forma conjunta, presentado un repertorio que entre otros, ha destacado l’Arenilla de Burriana y la Jota d'Alfarp.