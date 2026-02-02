Almassora aborda en la comisión de costas las alegaciones a la propuesta de deslinde

LEER MÁS Almassora cuantifica en más de 1,5 millones de euros los daños del temporal y reclama ayudas urgentes al Gobierno de España

El Ayuntamiento de Almassora ha reunido a la comisión de seguimiento de costas, en la que están representadas las asociaciones de vecinos de la playa y todos los grupos políticos con representación municipal, con el objetivo de analizar las alegaciones que se presentarán al expediente de rectificación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En el encuentro se ha analizado el informe técnico en el que el consistorio ha estado trabajando, desde el mismo momento en que recibió el oficio del Servicio Provincial de Costas, sobre la propuesta deslinde que afecta a un tramo de costa de aproximadamente 3.418 metros, comprendido entre el límite sur de la zona de servicio del Puerto de Castellón y el Paseo Vora Riu.

El Ayuntamiento ha constatado que la propuesta de deslinde no afecta directamente a las propiedades privadas de los vecinos, aunque sí supone un menoscabo para los intereses generales de Almassora, ya que la propuesta desplaza la línea de ribera del mar haciéndola coincidir con la línea del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT). Por este motivo, el consistorio solicita que la línea de ribera del mar se sitúe en la zona exterior del denominado muro.

Durante el encuentro de la comisión de seguimiento se ha acordado avanzar en la redacción definitiva de las alegaciones, con el objetivo de reforzar una posición común en defensa del litoral.

Paralelamente, el municipio continúa a la espera de que el Gobierno de España ejecute el proyecto de regeneración de Pla de la Torre, una actuación clave para el futuro de la costa almassorina, que cuenta con una inversión prevista de 8,8 millones de euros y que permanece pendiente del informe de impacto ambiental y de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo sigue solicitando una reunión con el Ministerio para abordar de manera directa las actuaciones necesarias para la defensa y regeneración del litoral, insistiendo en que la defensa de la playa es “una prioridad absoluta para este equipo de gobierno”, ha indicado la primera edil.