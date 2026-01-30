Almassora cuantifica en más de 1,5 millones de euros los daños del temporal y reclama ayudas urgentes al Gobierno de España

El Ayuntamiento de Almassora ha finalizado la valoración técnica de los daños provocados por el temporal marítimo Harry, que azotó la costa del municipio durante el pasado mes de enero. Según el informe elaborado por los servicios municipales, los desperfectos ascienden a 1.522.592,24 euros, afectando gravemente a playas, infraestructuras y servicios públicos esenciales.

El documento recoge importantes daños en el paseo marítimo, la red de pluviales, el alumbrado público, el asfaltado, el mobiliario urbano, las pasarelas y los juegos infantiles, así como una notable regresión de la línea de costa. Entre las incidencias más destacadas figuran la degradación del pavimento y la señalización, la rotura de la red de lavapiés, inundaciones en viviendas de primera línea y la pérdida de arena en varios tramos de playa.

Especialmente preocupante es la situación en el entorno de Pla de la Torre, donde la playa ha desaparecido prácticamente como consecuencia de la regresión litoral, una problemática que se agrava tras cada temporal y que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de actuaciones urgentes y estructurales.

Para hacer frente a esta situación, el equipo de gobierno elevará al próximo pleno municipal una moción para solicitar al Gobierno de España la declaración de Almassora como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que permitiría acceder a ayudas económicas extraordinarias destinadas a la reparación de los daños.

Asimismo, la propuesta reclama una línea específica de ayudas para municipios del litoral afectados por temporales marítimos, así como la ejecución de las obras necesarias de protección y regeneración de la costa de la provincia de Castellón. De forma paralela, el consistorio insiste en la urgente ejecución del proyecto de regeneración de la playa de Pla de la Torre, una actuación largamente anunciada y todavía pendiente.