NAVIDAD EN ALGORFA

Algorfa vive la tradición de la Navidad este fin de semana con la Casa de Papá Noel, el Belén Viviente y el Mercadillo Navideño

👉El municipio de Algorfa afronta la celebración de la Navidad con actividades para vecinos y visitantes como la Tarde-Buena y la Tarde-Vieja, y que se extenderán hasta el próximo 5 de enero con la Cabalgata de los Reyes Magos

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el alcalde, Manuel Ros, repasa los actos, valora lo realizado este 2025 y anuncia los proyectos municipales para 2026

Pedro J. Llorach

Algorfa |

Programación navideña en Algorfa para este fin de semana
