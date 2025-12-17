Algorfa vive la tradición de la Navidad este fin de semana con la Casa de Papá Noel, el Belén Viviente y el Mercadillo Navideño
👉El municipio de Algorfa afronta la celebración de la Navidad con actividades para vecinos y visitantes como la Tarde-Buena y la Tarde-Vieja, y que se extenderán hasta el próximo 5 de enero con la Cabalgata de los Reyes Magos
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el alcalde, Manuel Ros, repasa los actos, valora lo realizado este 2025 y anuncia los proyectos municipales para 2026