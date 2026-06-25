El Sunset Fest 360º de este sábado anima las próximas fiestas patronales de Algorfa en honor a la Virgen del Carmen
👉Este sábado vuelve a celebrarse en la Ermita de Algorfa y a partir de las cuatro de la tarde el Sunset Fest 360º, una experiencia musical con acceso libre convertida ya en cita imprescindible del verano y de las Fiestas Patronales de Algorfa.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el alcalde de Algorfa, Manuel Ros, ha detallado cómo será este festival y ha invitado a sus vecinos y a los de la Vega Baja a asistir a un evento que promete superar el éxito de años anteriores