EDUCACIÓN-IRCO

Padres de alumnos del IES Torrevigía solicitan medidas urgentes para mejorar la seguridad en el centro escolar torrevejense

👉 La Confederación Valenciana de Madres y Padres de Alumnos (COVAPA) rechaza la huelga indefinida convocada por los docentes a partir del 11 de mayo "por el perjuicio que puede suponer para el alumnado de cara al final del curso escolar", como expone su presidenta, Sonia Terrero.

🎤 En esta sección patrocinada por IRCO, especialistas en alimentación escolar, la presidenta de COVAPA y también secretaria de la FAPA 'Gabriel Miró', acompañada por Enerit Sampedro y Pilar Rodríguez, ha expuesto la situación de inseguridad del IES Torrevigía en Torrevieja, que ha sido comunicada a la dirección del centro escolar y denunciada a la inspección educativa

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Desde la AMPA del IES Torrevigía se denuncia la situación de inseguridad que vive el centro escolar
Desde la AMPA del IES Torrevigía se denuncia la situación de inseguridad que vive el centro escolar | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer