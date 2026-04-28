EDUCACIÓN-IRCO

Padres de alumnos del IES Torrevigía solicitan medidas urgentes para mejorar la seguridad en el centro escolar torrevejense

👉 La Confederación Valenciana de Madres y Padres de Alumnos (COVAPA) rechaza la huelga indefinida convocada por los docentes a partir del 11 de mayo "por el perjuicio que puede suponer para el alumnado de cara al final del curso escolar", como expone su presidenta, Sonia Terrero. 🎤 En esta sección patrocinada por IRCO, especialistas en alimentación escolar, la presidenta de COVAPA y también secretaria de la FAPA 'Gabriel Miró', acompañada por Enerit Sampedro y Pilar Rodríguez, ha expuesto la situación de inseguridad del IES Torrevigía en Torrevieja, que ha sido comunicada a la dirección del centro escolar y denunciada a la inspección educativa