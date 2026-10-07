CONCIERTO OST

La Orquesta Sinfónica de Torrevieja dedica a Beethoven su primer concierto de la temporada en el Auditorio Internacional

👉 La Orquesta Sinfónica de Torrevieja (OST) inaugura su temporada 2026-2027 este sábado 10 de octubre a las siete de la tarde en el Auditorio Internacional de Torrevieja con el concierto dedicado al genio de Bonn 'Beethoven y el Romanticismo francés'. Contará con José Miguel Rodilla como director invitado.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, ofrece detalles del concierto la presidenta de la OST, Mamen Mateo, y el propio director del concierto, José Miguel Rodilla.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

La Orquesta Sinfónica de Torrevieja clausura su temporada este sábado con un concierto dedicado a Mozart y a compositores españoles
Mamen Mateo, presidenta de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja
Mamen Mateo, presidenta de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja | Onda Cero Vega Baja
La Orquesta Sinfónica de Torrevieja dedica a Beethoven su primer concierto de la temporada en el Auditorio Internacional
La Orquesta Sinfónica de Torrevieja dedica a Beethoven su primer concierto de la temporada en el Auditorio Internacional | OST
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