La Orquesta Sinfónica de Torrevieja dedica a Beethoven su primer concierto de la temporada en el Auditorio Internacional
👉 La Orquesta Sinfónica de Torrevieja (OST) inaugura su temporada 2026-2027 este sábado 10 de octubre a las siete de la tarde en el Auditorio Internacional de Torrevieja con el concierto dedicado al genio de Bonn 'Beethoven y el Romanticismo francés'. Contará con José Miguel Rodilla como director invitado.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, ofrece detalles del concierto la presidenta de la OST, Mamen Mateo, y el propio director del concierto, José Miguel Rodilla.