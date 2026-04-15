presentación

La oriolana Laura Fabregat presenta su cuarto libro titulado 'El Génesis y el Éxodo. Historia, Ciencia y Teología'

🎙️ La cita es esta tarde, a las 18.30 horas, en la Biblioteca Pública 'Fernando de Loazes' de Orihuela

🔝 La presentación va a ser a cargo de la autora, que hoy nos ofrece las claves de su nuevo libro en 'Más de uno' Vega Baja, junto al veterano escritor y magistrado oriolano Julio Calvet Botella

Onda Cero Vega Baja

Orihuela |

La oriolana Laura Fabregat Duréndez ha ejercido la docencia durante décadas, tanto de forma particular como en centro escolar. Sus especialidades eran Geografía e Historia, pero con el tiempo, decidió profundizar en la asignatura de Religión, una rama que le atraía particularmente y que le animó a regresar a la universidad para licenciarse en Ciencias Religiosas.

Hoy es una mujer jubilada, que tiene su propio programa de entrevistas en la televisión comarcal VegaFibra y que dedica su tiempo a la escritura compartiendo sus conocimientos.

Publicaciones de Laura Fabregat

  • 'Este libro es para ti. Lo que necesitan tus hijos' (Inteligencia emocional)
  • 'El Mashal en Jesús'
  • '¿Pero es que de Nazaret puede salir algo bueno?'
  • 'El Génesis y el Éxodo'
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer