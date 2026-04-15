La oriolana Laura Fabregat presenta su cuarto libro titulado 'El Génesis y el Éxodo. Historia, Ciencia y Teología'

La oriolana Laura Fabregat Duréndez ha ejercido la docencia durante décadas, tanto de forma particular como en centro escolar. Sus especialidades eran Geografía e Historia, pero con el tiempo, decidió profundizar en la asignatura de Religión, una rama que le atraía particularmente y que le animó a regresar a la universidad para licenciarse en Ciencias Religiosas.

Hoy es una mujer jubilada, que tiene su propio programa de entrevistas en la televisión comarcal VegaFibra y que dedica su tiempo a la escritura compartiendo sus conocimientos.

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