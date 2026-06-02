Familias de usuarios del Centro Ocupacional Oriol exigen completar el equipamiento de las instalaciones tras la inauguración del comedor
👉El Centro Ocupacional Oriol cuenta desde este lunes con el servicio de comedor, recuperado tras más de seis años y dando respuesta a la reivindicación de sus 50 usuarios y sus familias. Desde la AMPA Oriol reciben con agrado la noticia, pero recuerdan que falta completar el equipamiento en las instalaciones rehabilitadas tras los efectos de una DANA en septiembre de 2019 y aperturadas el pasado enero.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del C.O. Oriol, Antonio Trujillo, valora la situación actual de los usuarios, algunos a la espera de rehabilitar el antiguo asilo como futura residencia