Los organizadores de la Senda del Poeta buscan el apoyo firme del Ministerio de Cultura para asentar las próximas ediciones
👉 La Senda del Poeta finalizaba este domingo frente a la tumba de Miguel Hernández en el cementerio de Alicante. Desde su salida, el pasado viernes en el Rincón Hernandiano de Orihuela, ha contado con la participación de 1.500 senderistas confirmados por los organizadores, la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Plataforma 'Tu pueblo y el mío'.
🎙️ En 'Más de uno' Vega Baja hablamos con Lucas López, presidente de 'Tu pueblo y el mío' sobre el transcurso de esta XXX Senda del Poeta en homenaje a Miguel Hernández