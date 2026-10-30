El MUDIC explora la física que hay detrás de los sonidos con el taller 'Con la música a otra parte' el sábado 7 y domingo 8 de noviembre

👉 El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (MUDIC) 'Jesús Carnicer' abre sus puertas el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en horario de 10,30 a 13,30 horas, con una jornada dedicada a la física que hay en la música, en la que se ofrecerá el taller titulado ‘Con la música a otra parte’, en el campus de Desamparados de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en la pedanía oriolana de Desamparados.

👉 En el taller los asistentes aprenderán cómo se producen los distintos sonidos en un instrumento musical, descubrirán la diferencia entre las ondas electromagnéticas y mecánicas, experimentarán con el sonido y construirán su propio instrumento musical. Será necesario realizar una reserva previa en la página web del MUDIC