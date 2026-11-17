👉 Otros galardones de ‘CortoPilar 2026’ han sido el Premio Lucerna al mejor cortometraje sección anual para ‘Faustino’, de Germán Mairen; el Premio Pilar al mejor cortometraje internacional para ‘Norheimsund’, de Ana A. Apizar (Cuba y Estados Unidos), y la Mención del jurado al mejor cortometraje internacional para ‘After the word’, de Nadia Cavelle & Anita-Joy Uwajeh.

👉 Otros ‘Premios Pilar fueron: al mejor maquillaje y peluquería para Irene Uncal y Pedro Rodrígues por ‘Amor de padre’; a la mejor música original para Maxime Rodríguez por ‘Lección de arte’; a la mejor dirección de fotografía para Miguel Ezquiel ‘Miki’ por ‘Montecarlo 67’; a la mejor dirección artística para Bárbara Gil y Miguel Junquera por ‘The one minute problema’; al mejor montaje para Guillermo de Oliveira por ‘Cara de Cona’; al mejor actor para Carlos Santos por ‘Montecarlo 67’; a la mejor dirección para Guillermo Oliveira por ‘Cara de Cona’; el del público al mejor cortometraje para ‘Cara de cona’, de Guillermo de Oliveira; y el de mejor largometraje ópera prima ha sido para ‘Mucha mierda’, de Nico Aguerre. Todos los premios han recibido estatuilla y dotación económica, entregándose más de 10.000 euros en premios.

👉 El actor Pedro Casablanc no ha podido estar presente por motivos de salud y ha sido el actor Ginés García Millán quien ha recogido en su nombre, y de manos del alcalde, el ‘Pilar de honor‘.

👉 'CortoPilar 2026' también ha entregado los galardones ‘Pilar Costa Blanca‘ a los intérpretes Javier Pereira, Kira Miró, Luna Fulgencio y Salva Reina. Este acto finalizó con una mezcla de baile urbano ofrecido por ‘Wild Dance Studio‘ con un perfecto dominio del movimiento. Posteriormente se trasladaron todos al ‘Paseo de cine‘ en Torre de la Horadada.