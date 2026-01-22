FITUR 2026

Bajo el lema 'Vive Los Montesinos, descúbrelo, siéntelo', el municipio presenta una propuesta que aúna deporte, cultura y gastronomía

🎤 Nuestro compañero Pedro J. Llorach charla en la feria con el alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, y con la presidenta de la Junta de Cofradías de la localidad, Eulalia Piernas, que pone en valor el manto floral de la procesión del Encuentro, Bien de Interés Turístico Local

🔝 Los Montesinos también ha llevado a FITUR su 'Raíz Mediterránea' con un showcooking protagonizado por el talento joven

Onda Cero Vega Baja

Madrid |

El alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, y la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías, Eulalia Piernas, en el set de Onda Cero en FITUR
El alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, y la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías, Eulalia Piernas, en el set de Onda Cero en FITUR | Onda Cero Vega Baja
