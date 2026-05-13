CONCIERTO OST

Iván Palomares dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Torrevieja el sábado 23 de mayo en el quinto y último concierto de esta temporada

👉 La Orquesta Sinfónica de Torrevieja se sumerge en el universo sonoro de Johannes Brahms con dos de sus obras más monumentales: el Concierto para Piano Nº1 y la Sinfonía Nº1. Bajo la dirección del maestro invitado, Iván Palomares y con Francisco Fierro como solista, el Auditorio Internacional de Torrevieja vivirá el sábado 23 de mayo a las 19 horas, una velada cargada de intensidad, profundidad y elegancia.

🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, ofrecen detalles del concierto la presidenta de la OST, Mamen Mateo, el responsable de comunicación, Yves Van Cattendyck, y el propio director del concierto, Iván Palomares

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

La Orquesta Sinfónica de Torrevieja presenta su próximo concierto del 23 de mayo
La Orquesta Sinfónica de Torrevieja presenta su próximo concierto del 23 de mayo | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer