Iván Palomares dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Torrevieja el sábado 23 de mayo en el quinto y último concierto de esta temporada
👉 La Orquesta Sinfónica de Torrevieja se sumerge en el universo sonoro de Johannes Brahms con dos de sus obras más monumentales: el Concierto para Piano Nº1 y la Sinfonía Nº1. Bajo la dirección del maestro invitado, Iván Palomares y con Francisco Fierro como solista, el Auditorio Internacional de Torrevieja vivirá el sábado 23 de mayo a las 19 horas, una velada cargada de intensidad, profundidad y elegancia.
🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, ofrecen detalles del concierto la presidenta de la OST, Mamen Mateo, el responsable de comunicación, Yves Van Cattendyck, y el propio director del concierto, Iván Palomares