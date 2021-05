Este estudio, que es la primera vez que se realiza, finalizó el 29 de abril de 2021, siendo adjudicado por un importe de 17.242,50€ con una duración de 12 meses

Ángel Noguera, concejal de Infraestructuras, ha indicado que “en base a estos informes se está preparando un plan de actuación con la valoración correspondiente para comenzar su adaptación a la normativa en materia de seguridad y con la finalidad de hacerlos más inclusivos. Se va dar prioridad, sobre todo, al arreglo y mejora de las áreas infantiles que se encuentran en peor estado y con mayores posibilidades de uso por su proximidad a zonas residenciales”.

Desde el Servicio municipal de Parques y Jardines oriolano se está trabajando igualmente, en base a la información recabada, en la posible decisión de mantener o no alguno de estos espacios en ubicaciones donde no sirven a su finalidad por no ser anejos a zonas con presencia de viviendas, debido a la falta de desarrollo urbano previsto inicialmente.

El cálculo del coste total de las reposiciones necesarias servirá a la concejalía para realizar un mapa de los parques en todo el municipio, diseñar un servicio de mantenimiento coordinado y eficaz, y presupuestar adecuadamente tanto las reposiciones como el mantenimiento anualmente de acuerdo con las posibilidades económicas del área.

Además de la mejora de la seguridad de los juegos infantiles en base a este estudio, durante todo el año se realizan ordinariamente trabajos de mantenimiento de las zonas infantiles y su entorno para evitar el deterioro generalizado.