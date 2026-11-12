Cruz Roja celebra este sábado su segunda Jornada Solidaria en la explanada de Playa Flamenca de Orihuela Costa
👉 Cruz Roja Orihuela celebra este sábado 14 de noviembre su II Jornada Solidaria en Orihuela Costa. La cita, que se desarrollará en la explanada de Playa Flamenca, contará con una completa programación de actividades lúdicas y con actividades infantiles. Las actividades estarán dirigidas por instructores que realizarán distintos talleres durante toda la mañana a partir de las 9.30 horas.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la directora técnica de Cruz Roja Orihuela, Pilar Ibáñez, ha destacado que el objetivo es reunir a público familiar, personas mayores, adultas y jóvenes para participar y solidarizarse con la labor de Cruz Roja.