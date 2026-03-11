CONVEGA

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja ya es Agencia de Colocación y puede gestionar ofertas de empleo

👉CONVEGA da un salto cualitativo que consolida a la entidad comarcal como herramienta pública para reforzar la empleabilidad en nuestra comarca

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el presidente del Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja, Carlos Pastor, explica lo que supone esta autorización del Sistema Nacional de Empleo y también valoramos la Mesa Comarcal de Turismo

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Reunión de la Mesa Comarcal de Turismo celebrada en Almoradí
