CICLO DE CINE

El ciclo de proyecciones ‘Cine crítico’ de la UNED en Torrevieja comienza este martes con ‘Gorilas en la niebla’

👉 El nuevo curso en las aulas UNED de Torrevieja presenta una nueva edición del ciclo ‘Cine crítico’. Serán ocho los títulos visionados y debatidos por el público asistente al Centro Cultural ‘Virgen del Carmen’, a razón de uno por mes, siempre martes. Comienza este 21 de octubre, a las 18,30 horas, con 'Gorilas en la niebla' y el coloquio posterior a cargo de María Luisa Molina, doctora en biología e investigadora

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el director del aula UNED Torrevieja y coordinador del ciclo, Jesucristo Riquelme, nos habla de esta proyección y avanza la programación

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Jesucristo Riquelme, coordinador Aula UNED en Torrevieja
Jesucristo Riquelme, coordinador Aula UNED en Torrevieja | Onda Cero Vega Baja
