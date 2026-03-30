Los avances en oncología quirúrgica que están cambiando la vida de los pacientes con cáncer colorrectal

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que se celebra mañana 31 de marzo, especialistas de los hospitales Quirónsalud Torrevieja y Valencia ponen en valor los avances quirúrgicos que están cambiando el abordaje de esta enfermedad, como la cirugía robótica y la disminución de estomas permanentes.

La cirugía robótica ha dejado de ser una tecnología del futuro para convertirse en una herramienta clave en los hospitales más avanzados. En España, uno de los cirujanos que inició su aplicación es el doctor Pedro Bretcha, jefe del Servicio de Oncología Quirúrgica del Hospital Quirónsalud Torrevieja y especialista en cirugía mínimamente invasiva. “La cirugía robótica ha cambiado por completo el enfoque quirúrgico del cáncer colorrectal”, explica el doctor Bretcha. “El sistema Da Vinci permite al cirujano realizar procedimientos mínimamente invasivos de complejidad con mayor precisión y control. A diferencia de la laparoscopia tradicional, el cirujano controla los brazos robóticos desde una consola, lo que reduce el temblor natural de la mano, mejora la maniobrabilidad y se beneficia de una visión tridimensional ampliada”.

La cirugía robótica reduce el daño en los tejidos, disminuye el sangrado y acelera la recuperación del paciente. “Hablamos de estancias hospitalarias que pasan de los 7-10 días habituales en cirugía convencional, a apenas 3-5 días. El paciente, en general, puede reincorporarse a su vida normal en cuestión de semanas, no meses”, destaca el especialista. Además, esta técnica minimiza el riesgo de infecciones y complicaciones postoperatorias. “Este avance resulta especialmente beneficioso en intervenciones donde la precisión es clave, como en determinados tumores del colon sigmoide y del recto, así como en casos donde se busca preservar la función del esfínter anal”, añade Bretcha.

Menos estomas para una mayor calidad de vida del paciente con cáncer colorrectal

Uno de los mayores temores de los pacientes con cáncer colorrectal es la posibilidad de llevar un estoma permanente. Sin embargo, los avances quirúrgicos y la especialización han reducido considerablemente esta situación. El doctor Blas Flor, jefe del Servicio de Oncología Quirúrgica Hospital Quirónsalud Valencia y especialista en Coloproctología, subraya que este miedo es comprensible, pero cada vez menos frecuente. En la actualidad, los estomas definitivos en cáncer de colon son minoritarios, mientras que en el cáncer de recto pueden oscilar entre un 20 % y un 50 %, aunque en manos expertas estas cifras pueden reducirse por debajo del 10 %. “Es más frecuente que coloquemos una ostomía temporal para proteger una unión intestinal en situaciones de riesgo. Tras superar ese periodo, la mayoría de los pacientes recupera el tránsito intestinal normal”, explica el doctor Flor.

La necesidad de un estoma va a depender de múltiples factores, como la localización del tumor, el estado del paciente, la urgencia de la cirugía o la experiencia del equipo médico. En este sentido, la combinación de tecnología avanzada y la alta especialización en coloproctología resulta determinante.

El cáncer de colon en cifras

El cáncer de colon es el tumor maligno más diagnosticado en España si se consideran conjuntamente hombres y mujeres. Cada año se registran cerca de 45.000 nuevos casos, lo que representa aproximadamente el 15 % de todos los diagnósticos oncológicos. A pesar de su alta incidencia, los avances en diagnóstico precoz y tratamiento han mejorado notablemente la supervivencia. Actualmente, la tasa de supervivencia a cinco años alcanza el 91 % en casos localizados. No obstante, los especialistas advierten de un fenómeno preocupante: el aumento de casos en personas menores de 55 años, lo que refuerza la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

El diagnóstico temprano sigue siendo el factor más determinante en el éxito del tratamiento. En España, los programas de cribado incluyen el test de sangre oculta en heces, recomendado cada dos años entre los 50 y los 69 años, y la colonoscopia en caso de resultado positivo.