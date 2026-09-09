La COVAPA revela que las asignaturas pendientes al inicio del curso escolar siguen siendo la falta de centros y de recursos docentes
👉 Comienza el curso escolar y desde la Confederación Valenciana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (COVAPA) aseguran que los escolares vuelven a clase y se enfrentan a un curso "con asignaturas pendientes" por parte de las autoridades educativas. Hablamos de la situación del colegio 'Virgen de la Puerta' de Orihuela y del posible anuncio de huelga por parte del profesorado.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la presidenta de COVAPA, Sonia Terrero, ha destacado algunas mejoras por parte de Consellería de Educación, pero también señala que este curso comienza "lejos de una normalidad absoluta"