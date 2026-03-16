Ars Creatio divulga la realidad sísmica de Torrevieja y la Vega Baja con la conferencia de este viernes y las rutas del fin de semana
👉La Asociación Cultural Ars Creatio de Torrevieja ha organizado para este viernes la conferencia de Pedro Alfaro García, Catedrático de Geodinámica, 'La realidad sísmica de Torrevieja y la Vega Baja', que acogerá el Palacio de la Música a las 19,30 horas. Junto a este acto, hay programadas dos rutas teatralizadas sobre el terremoto de 1829 que se realizarán sábado y domingo
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', hablamos de estas actividades con Ana Meléndez y Mari Sol Cos, integrantes de Ars Creatio