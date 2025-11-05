Ars Creatio invita a participar en la XVII Semana de la Ciencia con las actividades del fin de semana, charlas y observación astronómica
👉 La Asociación Cultural 'Ars Creatio' inicia este fin de semana los actos de su XVII Semana de la Ciencia. El Paseo Vista Alegre acogerá la feria 'Un paseo por la ciencia' y el Casino de Torrevieja la primera de las charlas programadas
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, ha detallado las actividades organizadas la coordinadora de esta Semana de la Ciencia, María Luisa Molina