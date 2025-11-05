SEMANA DE LA CIENCIA

Ars Creatio invita a participar en la XVII Semana de la Ciencia con las actividades del fin de semana, charlas y observación astronómica

👉 La Asociación Cultural 'Ars Creatio' inicia este fin de semana los actos de su XVII Semana de la Ciencia. El Paseo Vista Alegre acogerá la feria 'Un paseo por la ciencia' y el Casino de Torrevieja la primera de las charlas programadas

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, ha detallado las actividades organizadas la coordinadora de esta Semana de la Ciencia, María Luisa Molina

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

María Luisa Molina, coordinadora de la Semana de la Ciencia de Ars Creatio | Onda Cero Vega Baja
María Luisa Molina, coordinadora de la Semana de la Ciencia de Ars Creatio | Onda Cero Vega Baja
Ars Creatio te invita a celebrar la XVII Semana de la Ciencia con las actividades científicas de este fin de semana, charlas y una observación astronómica | Ars Creatio
Ars Creatio te invita a celebrar la XVII Semana de la Ciencia con las actividades científicas de este fin de semana, charlas y una observación astronómica | Ars Creatio
