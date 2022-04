Aprobación del plan de accesibilidad del espacio urbano de Torrevieja

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado provisionalmente el “Plan de Accesibilidad del Espacio Urbano”, que recoge el estado actual de accesibilidad del espacio y establece las actuaciones necesarias, determinando una valoración de las mismas junto con su priorización. El plan está estructurado en tres ámbitos, Espacio Público, Edificios Públicos Municipales, Transporte Urbano y Plazas de Movilidad Reducida, contando además con un anexo de accesibilidad de las Playas Urbanas de Torrevieja.

La concejal de Calidad de los Servicios Urbanos, Sandra Sánchez, ha informado que el Plan de Accesibilidad del Espacio Urbano tiene como objeto hacer accesible gradualmente el entorno existente, con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar con libertad y autonomía. El plan evalúa el nivel de accesibilidad que existe en un espacio, define las actuaciones necesarias para adaptarlo, las valora, prioriza y propone un plan estratégico de etapas para su ejecución. También es una herramienta que permite llevar a cabo acciones transversales dentro del ámbito municipal, en donde cada área o departamento introduzca los parámetros de accesibilidad en sus actuaciones.

Torrevieja es un municipio que cuenta ya con algunas distinciones como destino turístico potencial, de entre los cuales destaca la certificación de alguna de sus playas situadas dentro del Término Municipal bajo las siguientes normas y distinciones: Bandera Azul que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental, ISO 9001 (Gestión de Calidad) e ISO 14001 (Gestión Medioambiental) ambas auditorías realizadas por AENOR; Qualitur marca de calidad turística y gestión medioambiental de la Conselleria de Turismo de la Generalitat, que se otorga a las playas que están en posesión de los certificados de gestión de calidad, el medioambiente o la accesibilidad basados en los modelos reconocidos por la Agencia Valenciana del Turismo y también Q Turística, norma española de Calidad Turística otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

La responsabilidad de que un entorno sea accesible y permita que se llegue a todos los ciudadanos de la misma manera y evitar que se produzcan situaciones de asimetría social, es de los poderes públicos. Las normativas que se han aprobado en los últimos años para fomentar la Accesibilidad Universal son varias, y el objeto de las mismas es promover un trato igualitario entre todas las personas, independientemente de su situación.

Este documento aprobado inicialmente, se basa en un trabajo de campo en los ámbitos de accesibilidad que contempla el estudio, no sólo de los parámetros normativos, sino también de otros parámetros que, no recogidos por la normativa vigente, son reconocidos por la bibliografía como relevantes para la consecución de la accesibilidad, especialmente en el ámbito urbanístico. Esto tiene consecuencias importantes en las previsiones presupuestarias, ofreciendo dicho Plan dos estimaciones económicas: la relativa a las obras de adecuación a la normativa vigente y la relativa a las obras de mejora por ser actuaciones no exigibles por la normativa vigente.

ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO

El espacio público está compuesto por todas las calles, plazas, parques y jardines que forman parte del Término Municipal. En las calles es necesario crear un equilibrio entre los peatones y los vehículos que transitan en la misma, dando prioridad a los peatones y creando alternativas para los vehículos.

Se ha establecido una delimitación del municipio en siete zonas, de la letra A a la letra G, de tal manera que se han generado áreas homogéneas en tipología urbanística, densidad poblacional y carencias previas de accesibilidad universal, definiendo además una serie de itinerarios peatonales preferentes en base a criterios de usabilidad y conectividad dentro de la localidad, coincidiendo en mayor medida con los criterios establecidos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio, interconectando las principales vías de la localidad con los servicios y edificios públicos principales.

ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

El plan para los edificios o locales de titularidad municipal, incluye una relación de las dependencias que se encuentran de cara al público y ofrecen servicio municipal, analizando la edificación propiamente dicha y el entorno inmediato del edificio y su conexión con la vía pública. La evaluación y análisis se ha realizado en 38 edificios públicos municipales.

ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE Y PLAZAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

El transporte urbano es fundamental a la hora de que las personas con problemas para acceder a medios de transporte convencionales puedan desplazarse libre y autónomamente por toda la ciudad, por tanto está relacionado con el plan de accesibilidad en el urbanismo del municipio.

Para la evaluación se ha realizado un estudio de los itinerarios más frecuentados hasta las paradas de autobuses y las plazas de aparcamiento reservado para personas con problemas de movilidad, analizando la situación y características de estos elementos de transporte, así como describiendo tanto las barreras que puedan llegar a presentar como las condiciones de accesibilidad que deberían cumplir.

EXPOSICIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO

Una vez aprobado técnicamente el Plan de Accesibilidad, se da inicio a la etapa de su tramitación y puesta en conocimiento de los ciudadanos. Para ello se va a realizar una exposición pública a través del portal web del Ayuntamiento de Torrevieja con el objeto de recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas de la ciudad, con el fin de enriquecer los documentos mediante la sugerencia de problemas que se puedan presentar, así como las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, todo ello por el plazo mínimo de un mes.

A continuación serán resueltas dichas aportaciones para elaborar el documento definitivo y proceder a su tramitación propia para convertirlo en noma jurídica, mediante su aprobación por el Ayuntamiento, con el fin de que dicho instrumento sirva de base normativa para poder ser exigido en las actuaciones públicas y privadas.