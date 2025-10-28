Torrevieja inaugura su pabellón polideportivo "María Jesús Viuda" ubicado en la Ciudad Deportiva

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto con gran parte de concejales del el equipo de Gobierno, la corte salinera y la familia de María Jesús Viuda Albacete, ha inaugurado el Pabellón “María Jesús Viuda” ubicado junto al pabellón deportivo Cecilio Gallego.

En un sencillo y emotivo acto, Eduardo Dolón ha recordado la figura de esta joven torrevejense fallecida en 2022 y que formaba parte de la gran familia de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja. Tras quedar inaugurado esta nueva infraestructura de la Ciudad Deportiva, el numeroso público asistente ha podido visitar sus instalaciones y presenciar la actividad que desde esta mañana se desarrolla en el pabellón. Jóvenes de las escuelas municipales de Judo, Gimnasia Rítmica, así como personas realizando actividades dirigidas y practicando la escalada en el rocódromo instalado en las mismas, han estado durante la mañana utilizando por primera vez este nuvo pabellón polideportivo

El alcalde de Torrevieja ha mostrado su satisfacción por haber podido abrir por fin este pabellón, ya que se trata de una infraestructura muy importante para la realización de entrenamientos de varias modalidades deportivas, algunas de ellas novedosas. Un nuevo espacio que cuenta con capacidad para acoger entrenamientos de gimnasia rítmica (contando con 4 tapices de rítmica), escalada, artes marciales, actividades dirigidas, y una sala de psicomotricidad para niños pequeños, además de aseos, vestuarios, cámaras de seguridad en determinadas zonas estratégicas del edificio y del Pabellón Cecilio Gallego. Con respecto a la instalación de agua caliente sanitaria (ACS) se suministra por calentadores eléctricos según indica la normativa.

Este nuevo pabellón polideportivo ha contado con una inversión de casi 1.400.000 euros (IVA incluido), habiendo sido ejecutadas por la UTE González Soto S.A. – Montajes Eléctricos Llamas S.L.