El SC Torrevieja depende de sí mismo en la última jornada para jugar los play off de ascenso

La emoción se mantiene intacta en la recta final de la Lliga Comunitat para los equipos de la Vega Baja. A falta de una sola jornada para el cierre del campeonato, Sporting Costa Blanca Torrevieja, CD Redován y CD Tháder afrontan un desenlace con objetivos muy distintos, pero aún con mucho en juego tras la disputa de la penúltima jornada.

El conjunto salinero es, sin duda, el que encara el tramo final con mayores aspiraciones. El Sporting Costa Blanca Torrevieja dio un golpe sobre la mesa al imponerse con contundencia por 0-3 al Novelda Unión CF, un resultado que le permite mantenerse en la tercera posición con 54 puntos, plaza que da acceso al playoff de ascenso a Tercera Federación. Sin embargo, la lucha sigue abierta, ya que cuenta con solo un punto de ventaja sobre el Olímpic, cuarto clasificado.

El escenario es claro para los de Torrevieja: dependen de sí mismos. En la última jornada recibirán al Rayo Ibense, un rival sin objetivos clasificatorios. Todo lo que sea igualar el resultado del Olímpic les garantizará esa ansiada tercera plaza. En caso de victoria, no habrá cuentas que hacer: el playoff será una realidad.

Más tranquila es la situación del CD Redován, que certificó de manera matemática su permanencia tras vencer por 1-0 al Alberic. Con 36 puntos y situado en la décima posición, el conjunto redovanense afrontará la última jornada sin presión, con el objetivo cumplido y la categoría asegurada.

Distinto es el caso del CD Tháder, que todavía no puede cantar victoria en la lucha por la permanencia. El equipo de Rojales hizo los deberes en la penúltima jornada con una convincente victoria por 3-0 frente a L’Olleria, pero sigue sin tener la salvación garantizada. Con 33 puntos, se mantiene fuera de los puestos de descenso, aunque con solo dos de ventaja sobre el Alberic, que marca la zona roja.

La última jornada se presenta, por tanto, decisiva. El Tháder recibirá al Novelda Unión CF, mientras que su principal perseguidor, el Alberic, se medirá a L’Olleria, colista ya descendido. Esta circunstancia obliga prácticamente a los rojaleños a ganar para evitar depender de terceros y asegurar su continuidad en la categoría.

Así, la Vega Baja vivirá un cierre de temporada vibrante en la Lliga Comunitat, con dos de sus tres representantes jugándose sus objetivos en un final de infarto: el Sporting Costa Blanca Torrevieja, por el sueño del ascenso, y el CD Tháder, por la permanencia.