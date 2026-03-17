Torrevieja acoge la fase decisiva del Campeonato de España Femenino sub-14 y sub-16

Torrevieja se convertirá en el epicentro del fútbol femenino base nacional al acoger la Segunda Fase – Primera División del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) en categorías Sub-14 y Sub-16 femenina. El evento, organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se celebrará del 20 al 22 de marzo de 2026 en la Ciudad Deportiva de Torrevieja.

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana Box; el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), Salva Gomar; y el directivo del Torrevieja Club de Fútbol, Luis María Pizana, han presentado este campeonato de España, que reunirá a algunas de las mejores jugadoras jóvenes del panorama nacional en un fin de semana decisivo para el título.

LAS MEJORES SELECCIONES AUTONÓMICAS COMPETIRÁN POR EL TÍTULO EN TORREVIEJA

Tras la disputa de la primera fase en diciembre, un total de 18 selecciones autonómicas femeninas afrontan la fase final del campeonato, que se desarrollará en dos sedes. Torrevieja albergará la competición de la Primera División, donde se decidirá el título nacional, mientras que la Segunda División se disputará en la Ciudad del Fútbol Aragonés Óscar Fle.

En la Ciudad Deportiva de Torrevieja competirán las selecciones autonómicas de:

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

País Vasco

Principado de Asturias

Andalucía

Cataluña

Galicia

Castilla y León

Estos combinados regionales lucharán por proclamarse campeones de España en sus respectivas categorías, en una competición que reúne al mejor talento emergente del fútbol femenino español.

PARTIDOS EN HORARIO DE MAÑANA Y EMISIÓN EN DIRECTO

Los encuentros se disputarán durante los tres días de competición en horario de mañana, concretamente a las 10:00 y a las 12:30 horas, y podrán seguirse en directo a través de RFEF TV, permitiendo a los aficionados disfrutar del campeonato desde cualquier punto del país.

El formato de competición será determinante tanto para definir el cuadro de honor como para establecer los ascensos y descensos entre divisiones, lo que garantiza un alto nivel competitivo en cada partido.

TORREVIEJA, REFERENTE DEL DEPORTE NACIONAL Y DEL FÚTBOL FEMENINO BASE

La celebración del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-14 y Sub-16 femenina refuerza el posicionamiento de Torrevieja como ciudad de referencia en la organización de eventos deportivos nacionales, especialmente en el impulso del deporte base y el fútbol femenino.

Desde la Concejalía de Deportes se ha animado a la ciudadanía a asistir y apoyar este importante evento, que no solo impulsa el deporte femenino, sino que también contribuye a la promoción de Torrevieja como destino deportivo.

Durante este intenso fin de semana, la Ciudad Deportiva de Torrevieja será el escenario donde las futuras estrellas del fútbol femenino español demostrarán su talento y competirán por uno de los títulos más prestigiosos del fútbol base nacional.