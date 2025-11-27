El remero torrevejense Ander Martín logra el oro en la Challenge Príncipe Alberto de Mónaco

La 20ª edición del prestigioso Challenge Príncipe Alberto II de Mónaco, celebrada los días 22 y 23 de noviembre, volvió a reunir a algunos de los mejores especialistas de remo del panorama internacional. En este marco de altísimo nivel destacó la presencia del remero torrevejense Ander Martín, subcampeón mundial de Beach Sprint, acudió como representante del Real Club Náutico Torrevieja en dos de las modalidades más exigentes de la competición: el mixto a 4 (CMix4+) y el mixto a 2 (CMix2x). Además de sus compañeros Teresa Díaz y Gonzalo García en los individuales.

La trayectoria reciente de Martín, marcada por su brillante rendimiento internacional, hacía prever un papel destacado en Mónaco. Su dominio del remo costero, su capacidad para interpretar las condiciones del mar y su explosividad en situaciones de alta intensidad lo han convertido en uno de los referentes del remo español.

En la prueba del 4x mixto, la tripulación realizó una regata complicada desde la salida debido a un pequeño fallo al posicionarse. Remontaron desde el puesto 25 hasta el 7°.

El punto culminante de la participación de Ander Martín llegó en la modalidad del 2x mixto, donde formó pareja con la reconocida remera internacional Esther Briz. Ambos mostraron una compenetración sobresaliente desde el inicio, combinando fuerza, técnica y una lectura impecable del recorrido. Con un planteamiento de regata inteligente y un ritmo sostenido, la dupla española dominó la prueba y se alzó con una brillante medalla de oro, reafirmando su condición de referentes internacionales en esta modalidad. Este triunfo es especialmente significativo, pues demuestra la capacidad del remo español para destacar en pruebas donde confluyen potencia, técnica y resistencia en un entorno tan exigente como el mar abierto.

Finalmente, el equipo en conjunto logró una meritoria cuarta posición absoluta, quedándose a las puertas del podio. Este cuarto puesto confirma la excelente cohesión del equipo y su capacidad para competir de tú a tú con algunas de las mejores embarcaciones europeas.

Tras la entrega de trofeos, Ander Martín volvió a recibir un reconocimiento especial por parte de Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco, quien ya en ediciones anteriores había mostrado admiración y cercanía por el nivel del deportista torrevejense. En un acto protocolario presidido por el propio monarca, Martín fue nuevamente condecorado, gesto que subraya su importancia dentro de la élite del remo de mar.

Posteriormente, el remero tuvo la oportunidad de charlar distendidamente con el Príncipe Alberto, intercambiando impresiones sobre la regata y el crecimiento del remo costero. El encuentro concluyó con un aperitivo oficial, en el que ambas personalidades pudieron conversar en un ambiente cercano y cordial, poniendo el broche perfecto a un fin de semana histórico para el deportista español.

Con esta sobresaliente actuación en Mónaco, Ander Martín reafirma su posición entre los grandes nombres del remo internacional. El Real Club Náutico Torrevieja celebra así uno de los logros más destacados de Ander de la temporada, que contribuye a consolidar al club como una referencia nacional en la formación de talento deportivo.

TRES OROS EN LA PRUEBA AUTONÓMICA DE ILCA Y SNIPE DE VALENCIA

El equipo de ILCA del Real Club Náutico Torrevieja participó los días 22 y 23 de noviembre en la tercera prueba autonómica celebrada en el Real Club Náutico Valencia. En esta ocasión, once regatistas representaron al club torrevejense, completando un fin de semana de competición marcado por el esfuerzo, la constancia y unos excelentes resultados. El tiempo fue frío durante ambas jornadas, aunque soleado, lo que permitió desarrollar las pruebas con normalidad.

En la clase ILCA 4 compitieron Carmen García, Juan Francisco Chumilla, Ariadna Gómez, Rodrigo Hernández, Aaron Triviño, Félix Oter, Lola Bernabé y Lucía Martínez. En ILCA 6 lo hicieron Leo Griñán, David Palacios y Carlota Ballester, conformando un equipo comprometido y en constante evolución.

La primera jornada permitió la realización de una única prueba debido a las condiciones de viento, que se mantuvo estable entre 10 y 12 nudos del 250 al 260. En la segunda jornada se completaron cuatro pruebas más, con un viento más intenso que alcanzó los 15 nudos y que osciló entre los 250 y los 270.

Los resultados reflejaron el buen rendimiento del equipo. En ILCA 4, Juan Francisco Chumilla se proclamó campeón sub16 y sub18 masculino. En ILCA 6, Leo Griñán obtuvo el título de campeón sub17, mientras que David Palacios se alzó con la victoria en sub19 y en la clasificación masculina absoluta. Además, Carlota Ballester logró una destacada tercera posición en sub17W.

Al finalizar la regata, el entrenador Unai Peraita valoró positivamente el rendimiento del equipo, destacando que “el equipo ha competido bien y ha demostrado su solidez ganando las dos categorías masculinas, y además, estamos muy contentos con las nuevas incorporaciones al equipo de ILCA 4”.

Tras esta prueba autonómica, el equipo de ILCA del Real Club Náutico Torrevieja continuará su preparación de cara a la próxima regata, que se celebrará en Alicante en el mes de diciembre.

En cuanto a la clase Snipe, donde se celebraba el Campeonato Autonómico de esta clase, nuestros tres representantes en esta clase fueron: Romero-González (17) y Martínez-Pastor (19)Chumilla-Izquierdo (20)

ORO DE DOS PESCADORES EN EL OPEN LA PURÍSIMA

Los días 22 y 23 de noviembre se celebró en aguas de Torrevieja el 17º Open de Pesca La Purísima, una cita ya consolidada en el calendario del Real Club Náutico Torrevieja. En esta edición participaron treinta parejas de pescadores, un total de sesenta deportistas distribuidos en quince embarcaciones, entre las que se contó con la presencia de equipos llegados desde Inglaterra e Italia, lo que reafirmó el carácter internacional de este evento deportivo.

La primera jornada estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas complicadas, con oleaje, viento de tierra y bajas temperaturas que pusieron a prueba a todas las tripulaciones. A pesar de las dificultades, los participantes completaron la jornada demostrando un gran nivel de experiencia y dedicación. El segundo día amaneció con un mar más calmado y un clima más favorable, lo que permitió desarrollar una jornada de pesca más cómoda y de similar productividad.

Una vez finalizado el pesaje oficial, se celebró una comida de convivencia a la que asistieron todos los participantes, así como el personal técnico y colaboradores que hicieron posible el correcto desarrollo del Open. El ambiente distendido y el espíritu deportivo fueron protagonistas de este encuentro que sirvió para cerrar la competición.

En la entrega de premios, el club contó con la presencia de Diana Box, concejala de Deportes de Torrevieja, junto a Carlos Carmona, presidente del Real Club Náutico Torrevieja, y Carlos Torrado, gerente del club, quienes fueron los encargados de entregar los trofeos y felicitar personalmente a los galardonados.

En la entrega de premios se galardonó a las diez primeras parejas clasificadas. El tercer puesto fue para Jesús Gómez y Juan Francisco Juanico, representantes de los clubes de Bajamar y Hondarribia, quienes además lograron el reconocimiento a la pieza mayor gracias a un pez escopeta de 1,045 kilos. El segundo lugar lo ocuparon Josep Barceló y Toni Rigo, del Club de Pesca Alquería Blanca. El primer puesto recayó en los pescadores locales Guzmán Aniorte y Rafael Mesa, que volvieron a demostrar su extraordinaria pericia y los numerosos años de experiencia que los avalan en el mar.

Como cada año, el evento también tuvo un fin solidario. Todo el pescado capturado durante la competición será destinado a la Fundación de Alimentos Solidarios, que se encargará de distribuirlo entre las familias más desfavorecidas, contribuyendo así a cubrir necesidades básicas de alimentación en la comunidad.

El Real Club Náutico Torrevieja no solo agradece la participación de todos los pescadores, así como la implicación del personal técnico y de los colaboradores que cada año contribuyen al éxito del Open de Pesca La Purísima.

Además el club desea agradecer de manera especial a los patrocinadores de este evento deportivo su participación: Electricidad Pablo Espinosa, Jeronautic, Actividades Náuticas Torrevieja y el restaurante Bianco. Sin su ayuda este evento no sería posible y esperan seguir contando con su inestimable ayuda en futuras ediciones.