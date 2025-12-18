Pilar de la Horadada recibe en el Parlamento Europeo el título de Villa Europea del Deporte 2026

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha vivido un momento histórico al recibir en el Parlamento Europeo el título de Villa Europea del Deporte 2026, otorgado por ACES Europe. Este reconocimiento internacional, compartido con localidades de más de 15 países, reafirma el compromiso del municipio con la salud, la naturaleza y el turismo a través del deporte, ya que el 71% de los que viven en Pilar de la Horadada practican deporte habitualmente en las instalaciones deportivas municipales.

La gala de ACES Europe reunió a casi 500 asistentes y representantes de más de 70 países. En este foro, el alcalde José María Pérez, acompañado por el concejal de Deportes José Antonio Martínez y el director técnico del área de Deportes, Pedro Quesada, recogieron el galardón en nombre de todos los que vivimos en Pilar de la Horadada.

José Antonio Martínez destacó que en Pilar de la Horadada, el deporte no es solo una actividad; es “un estilo de vida que se vive a cada paso, ya sea en la costa, en el monte o en nuestros rincones históricos”.

Pilar de la Horadada ha recibido este galardón no solo por su amplia oferta deportiva y sus instalaciones de calidad sino también por su capacidad de integrar el deporte, la naturaleza y la cultura en un entorno inigualable.

Las instalaciones deportivas en Pilar de la Horadada son de primer nivel: dos campos de fútbol, una pista polideportiva cubierta, otra pista polideportiva exterior, pabellón cubierto con gradas, pista de atletismo, seis salas polivalentes, piscina lúdica exterior, rocódromo, sala avanzada de escalada, piscina climatizada con techo telescópico, oficinas y salas de reuniones, cinco pistas rápidas de tenis, dos pistas de tierra batida, sala de taekwondo, albergue juvenil, seis pistas de pádel, frontón y próximamente nueva pista polideportiva con campo de baloncesto 3x3, voleibol 3x3 y parque de psicomotricidad.

En Pilar de la Horadada la actividad física es para todos: "contamos con bonificaciones del 50% en la inscripción en escuelas deportivas para alumnos de familias numerosas y monoparentales reconocidas oficialmente, reducciones del 50% en tasas deportivas para personas con una discapacidad igual o superior al 65% y subvencionamos la actividad física hasta nueve meses para usuarios prescritos dentro del programa «En moviment» de Atención Primaria del Sistema Valenciano de Salud, según explica el concejal de Deportes José Antonio Martínez. Además, sigue manifestando Martínez, “trabajamos con el área de Turismo para impulsar Pilar de la Horadada como un destino privilegiado para la práctica de deportes al aire libre. Por eso formamos parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunidad Valenciana, lo cual le permite incorporar innovación y sostenibilidad en nuestras propuestas turísticas".

Pilar de la Horadada se suma a otras 14 localidades europeas distinguidas como Villas Europeas del Deporte 2026, entre ellas seis españolas: Atarfe, Jaraíz de la Vera, Las Gabias, Manzanares, Villadiego y Villanueva de la Torre.

La ceremonia también proclamó a Nápoles (Italia) como Capital Europea del Deporte 2026 y a Guayaquil (Ecuador) como Capital Americana del Deporte 2026, junto con otras ciudades y regiones de Europa y América.

El título de Villa Europea del Deporte 2026 no es una meta, sino un estímulo para seguir creciendo. Durante el próximo año, Pilar de la Horadada conmemora el 40 aniversario de la segregación de Orihuela y el deporte estará muy presente. La programación incluirá eventos deportivos con la participación de todos los clubes, así como competiciones que pondrán al municipio en el centro de la inclusión, la sostenibilidad y la calidad de vida a través del deporte.

JORNADAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS EN TORREVIEJA

En el deporte de hoy también anunciamos que el domingo 21 de diciembre, se celebrará como cada año, en las Instalaciones Deportivas Municipales de Torrevieja, una jornada de recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene en su duodécima edición, organizada por la Concejalía de Deportes a beneficio de la Asociación Donaciones Torrevieja y Alrededores.

El público podrá disfrutar de partidos, juegos, máster class, castillos hinchables, talleres de adornos navideños y carta a Papá Noel, pintacaras brilli brilli, chocolatada, show de magia y DJ. Desde la concejalía de Deportes de Torrevieja solicitan la colaboración de todos los deportistas y acompañantes de las escuelas y clubes deportivos de la ciudad con aportaciones de alimentos no perecederos.

La entrega se realizará en el hall de Palacio de Deportes, Cecilio Gallego y Pabellón de La Mata en horario de 09:00 a 14:00h.