Orihuela acogerá la XVII edición del Cross Nocturno ‘Ciudad de Orihuela’ el próximo 27 de diciembre

Orihuela ha presentado ya su XVII Cross Nocturno que tendrá lugar el próximo 27 de diciembre. El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara; el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza; y la concejal de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, acompañados por Manuel Lorente y Rate Vegara, presidente y vicepresidente de la Asociación de Policía Local ‘Virgen de Monserrate’; Abilio Vaillo, secretario del Club Atlético Oriol; Lourdes Pérez, presidenta de ADIS; y Arancha Mora, directora de la sucursal de CRC en Desamparados, han presentado la XVII edición del Cross Nocturno ‘Ciudad de Orihuela’.

Este evento, consolidado como una de las citas deportivas más destacadas de la Navidad oriolana, se celebrará el sábado, 27 de diciembre, a las 22:00 horas.

El concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha destacado el carácter deportivo y festivo de esta prueba que reúne a atletas de toda la comarca. Además, puesto en valor la singularidad de esta carrera: “La prueba culmina con un final muy especial, la subida al Seminario, un tramo exigente y emblemático que pone a prueba a los corredores y que se ha convertido en uno de los momentos más recordados y valorados del Cross Nocturno”.

Desde la Asociación de Policía Local ‘Virgen de Monserrate’ han agradecido la implicación de todas las personas y entidades colaboradoras que hacen posible la continuidad de esta prueba. En este sentido, Manuel Lorente ha subrayado la seguridad del evento, que contará con más de 60 profesionales entre Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y voluntarios del Club Oriol; mientras que Rate Vegara ha detallado el recorrido, que partirá de la plaza de Caturla y finalizará en el Seminario Diocesano.

Por su parte, Abilio Vaillo ha informado de que, a fecha actual, ya se ha superado el récord de inscripciones, con cerca de 600 participantes, y ha recordado que el límite máximo es de 1.000 corredores, por lo que ha animado a los interesados a formalizar su inscripción a través de la plataforma asuspuestos.com lo antes posible.

Desde CRC, patrocinador principal del evento, han manifestado el orgullo de colaborar un año más en esta gran prueba deportiva y han agradecido la participación de los corredores. Asimismo, cabe destacar que los trofeos de esta edición han sido elaborados por los usuarios de ADIS, cuya presidenta, Lourdes Pérez, ha agradecido la confianza depositada “en las capacidades de los jóvenes con diversidad funcional”, subrayando el valor formativo, motivador e inclusivo de esta iniciativa.

El alcalde, Pepe Vegara, ha sido el encargado de cerrar la presentación agradeciendo a los organizadores, patrocinadores, corredores y usuarios de ADIS su implicación en una actividad que se ha convertido en “una referencia en el calendario navideño, una fiesta deportiva y saludable”.

La recogida de dorsales se realizará el viernes, 26 de diciembre, y durante la mañana del sábado, 27 de diciembre, en el Auditorio de La Lonja. En esta edición se otorgarán 52 premios, incluyendo reconocimientos a los tres primeros clasificados de diversas categorías y a los mejores disfraces, con premios en metálico de hasta 150 euros.