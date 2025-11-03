El Orihuela CF vuelve a mirar hacia arriba en liga tras golear 2-5 al Elche Ilicitano

El Orihuela CF ganó en Elche ante el ilicitano por 2-5 en Segunda RFEF y vuelve a ocupar puestos altos de la tabla clasificatoria. El conjunto oriolano empieza a recuperar jugadores importantes que han estado lesionado, como es el caso de Camilo que jugó unos minutos. En este espacio de deportes podrás escuchar precisamente las palabras de Camilo y también las del entrenador Pato, que se muestra muy contento por la imagen de su equipo.

Por otra parte, en la categoría de Lliga Comunitat, el SC Torrevieja goleó al Benigànim 9-0 y se coloca a dos puntos de los puestos de promoción de ascenso. Además, esa goleada ha servido al conjunto salinero para convertirse, con 18 goles, en el equipo máximo goleador del grupo, así como el menos goleado con solo 3 encajados.