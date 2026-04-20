El Orihuela sigue sin levantar cabeza en Los Arcos tras perder ante el líder Sanse

El Orihuela CF volvió a caer derrotado en casa el pasado sábado ante el líder UD San Sebastián Reyes (0-2) y confirma una de sus temporadas más negras como local. Los oriolanos llevan sin ganar en Los Arcos desde el 22 de febrero y solo han sido capaces de sumar los tres puntos en su feudo en cinco de los 19 partidos disputados, en los que han empatado cuatro y perdido siete. El conjunto que dirige Carlos de las Cuevas es el tercer peor equipo del grupo V de Segunda RFEF como local y le salva sus números fuera de casa que le coloca entre los cuatro mejores.

Sin duda, esos malos resultados en Los Arcos es lo que ha impedido al conjunto amarillo meterse esta temporada entre los cinco primeros equipos que se clasifican para jugar los play off de ascenso, y ya queda totalmente descartado para ese objetivo al ocupar la octava posición de la tabla a 8 puntos de la quinta plaza a falta de 6 puntos por disputar.

En el partido ante el líder Sanse, los oriolanos mostraron una mejor cara y fueron superiores al rival en muchos momentos del encuentro, especialmente tras la expulsión de Nacho Vila en el minuto 48, un minuto después de encajar el primer tanto marcado por Vanderson. Pese a mostrarse en inferioridad numérica, el Orihuela fue capaz de encerrar en su área al rival en busca del gol del empate, pero las esperanzas se esfumaron cuando en el minuto 95, en el último suspiro, Olivares aprovechó que Buigues se mostraba muy adelantado y lejos de su portería para, desde el centro del campo, enviar el balón a la red y poner el 0-2 definitivo.

LLIGA COMUNITAT

En la Lliga Comunitat en el fútbol regional, el SC Torrevieja decepción al no poder pasar del empate a dos goles en su visita al campo del colista L'Olleria. Aún así, se mantiene en puesto de promoción de ascenso como tercer clasificado, aunque con un solo punto de ventaja sobre el cuarto, para salir de play off, a dos jornadas para terminar la competición.

Por su parte, el Redován ganó en Rojales al Thader en el duelo comarcal de la jornada (0-3). El Redován se aleja así a tres puntos del descenso, zona a la que mete al Thader que se sitúa a un punto de la salvación con seis puntos en juego antes de terminar la liga.