Arneva acogerá la salida de la VIII Vuelta ciclista a las Comarcas de la Región de Murcia este sábado 18 de abril

El concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, acompañado del concejal de Desarrollo Rural, Víctor Valverde; el presidente de la Federación Murciana de Ciclismo, Mikel Fernández; el intendente jefe de la Policía Local de Orihuela, Rubén Selma; y la representante del Grupo Margarito’s, María Jesús Gracia, ha presentado la VIII Vuelta a las Comarcas de la Región de Murcia, que se celebrará los días 18 y 19 de abril.

Orihuela volverá a formar parte de esta competición acogiendo la salida de la primera etapa desde la pedanía de Arneva este sábado, 18 de abril. La jornada comenzará con la presentación de equipos a las 10:30 horas, mientras que la salida oficial será a las 11:00 horas desde las instalaciones del Grupo Margarito’s, iniciando un recorrido de aproximadamente 70 kilómetros hasta la localidad de Fortuna.

Durante su intervención, el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha destacado que se trata de “una prueba deportiva que ya se ha consolidado como una de las citas más importantes del ciclismo base a nivel nacional”, subrayando que la presencia de Orihuela en el recorrido “supone una excelente oportunidad para seguir posicionando nuestro municipio como escenario de eventos deportivos de primer nivel”.

Asimismo, Sigüenza ha explicado que la etapa contará con un recorrido exigente, con puntos clave como el paso por Santomera, Abanilla o el Alto del Algarrobo, que será determinante antes de la llegada a meta. Además, ha recordado que la prueba incluye un segundo sector en forma de contrarreloj individual “que marcará diferencias importantes en la clasificación general y garantizará un alto nivel competitivo”.

El edil de Deportes también ha puesto en valor el nivel de la competición, señalando que “reúne a algunos de los mejores equipos júnior de España, con participación internacional, lo que la convierte en un auténtico escaparate para las futuras promesas del ciclismo”. En este sentido, ha animado a la ciudadanía a participar en el evento: “Invitamos a todos los vecinos a salir a la calle y disfrutar del paso de la carrera, porque es un espectáculo deportivo que merece la pena vivir en directo”.

Por su parte, el presidente de la Federación Murciana de Ciclismo, Mikel Fernández, ha agradecido al Ayuntamiento de Orihuela su implicación “un año más” en la organización de la prueba, destacando el vínculo histórico entre la competición y el municipio. “Las distintas ediciones han tenido salida en Orihuela, tanto en Arneva como en La Aparecida, lo que demuestra la relación estrecha que existe entre este evento y la ciudad”, ha señalado.

Fernández ha puesto de relieve el alto nivel deportivo de la prueba, indicando que contará con “los mejores corredores del panorama nacional en categoría júnior”, así como con participación internacional, lo que augura “una vuelta muy disputada y equilibrada, donde la contrarreloj será decisiva junto a la etapa en línea”. Asimismo, ha subrayado la importancia del dispositivo de seguridad, agradeciendo la colaboración de la Policía Local y de todos los servicios implicados en una prueba “que recorre distintos municipios y requiere una gran coordinación”.

Finalmente, el concejal de Desarrollo Rural, Víctor Valverde, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de Orihuela por el deporte en general y por el ciclismo en particular, señalando que “existe una gran afición en el municipio y un equipo local que sigue creciendo gracias al apoyo institucional y al compromiso de muchos aficionados”.

Valverde ha incidido en la relevancia de la prueba, afirmando que “no estamos hablando de una competición cualquiera, sino de una de las más importantes a nivel nacional en categoría júnior, en la que participan corredores que en pocos años veremos en grandes vueltas como la Vuelta a España o el Tour de Francia”. Por ello, ha invitado a los vecinos a disfrutar del evento “en distintos puntos del recorrido, especialmente en Arneva, calles Oriolanos Ausentes, Francisco Tormo de Haro o carretera de Beniel y La Aparecida, donde podrán vivir de cerca este gran espectáculo”.

Finalmente, ambos concejales han querido agradecer el trabajo de todos los agentes implicados, especialmente Policía Local, Protección Civil y el resto de servicios municipales, así como la colaboración de la Federación y de los patrocinadores, cuya implicación hace posible el desarrollo de esta prueba deportiva.

PARTIDO DE FÚTBOL ORIHUELA CF-SAN SEBASTIÁN REYES

Por otro lado, este mismo sábado 18 de abril tendrá lugar, a las 18.30 horas, el partido de liga de 2ª RFEF que enfrentará en Los Arcos al Orihuela CF contra el líder San Sebastián Reyes, en un fin de semana liguero en el que también habrá competición en las categorías regionales. Destacamos la Lliga Comunitat en la que habrá un enfrentamiento directo entre dos equipos de la Vega Baja que luchan por la permanencia, el Thader-Redován (domingo a las 11:30). Por su parte, el SC Torrevieja, que busca un puesto de promoción de ascenso, se medirá mañana sábado al colista L'Olleria fuera de casa a las 17:00 horas.